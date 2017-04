Thử nghiệm thời gian dùng pin cho thấy Apple là nhà sản xuất thật lòng nhất khi công bố thời gian dùng pin của các mẫu MacBook.

Với máy tính xách tay, bên cạnh yếu tố sức mạnh phần cứng thì có lẽ thời gian dùng pin cũng nhận được sự quan tâm không hề ít từ phía người dùng. Riêng đối với những khách hàng thường xuyên phải làm việc di động, thời gian dùng pin trên laptop thực sự là một yếu tố quyết định sống còn. Về phía nhà sản xuất, thời lượng dùng pin trên những mẫu laptop cũng được công bố hẳn hoi để người dùng lường trước và cân nhắc chọn lựa sản phẩm đúng với nhu cầu của mình.

Tuy nhiên, theo phát hiện mới nhất từ Which?, thời gian dùng pin mà Apple công bố trên các mẫu MacBook là lời quảng cáo thật lòng nhất. Cụ thể hơn, qua hàng loạt thử nghiệm về thời gian dùng pin được Which? thực hiện trên các sản phẩm máy tính xách tay từ nhiều thương hiệu tên tuổi, mức chênh lệch giữa kết quả mà Apple công bố so với kết quả thử nghiệm thực tế gần như không đáng kể. Trong khi đó, thời gian dùng pin mà Which? thử nghiệm cho thấy các nhà sản xuất khác như Dell và HP gần như chỉ bằng một nửa mức mà hãng này công bố.

Kết quả thử nghiệm thời gian dùng pin thực tế mà Which? thực hiện so với mức pin mà nhà sản xuất công bố. (Nhấn vào hình để phóng lớn)

Được biết, trong thử nghiệm thời gian dùng pin thực tế này, Which? đã thực hiện hàng loạt bài test lặp đi lặp lại trong đó bao gồm cả việc trình chiếu video, duyệt web qua kết nối Wi-Fi cho đến khi dung lượng pin của laptop cạn kiệt hoàn toàn và phải tắt máy.

Theo giới quan sát, thời gian dùng pin của máy tính xách tay trên thực tế sẽ có những khác biệt tùy theo từng mục đích sử dụng của người dùng. Thêm vào đó, cách mà Dell và HP thực hiện việc test thời gian dùng pin trên các sản phẩm của hãng cũng gần như vẫn còn là những bí mật. Chính vì điều này có thể dẫn đến những chênh lệch giữa thời gian dùng pin mà Which? thử nghiệm so với mức mà Dell hay HP công bố.

Được biết, những chiếc MacBook Pro 2016 cũng từng gây không ít tranh cãi về thời gian dùng pin. So với các sản phẩm từng giới thiệu, MacBook Pro 2016 rõ ràng không đượcc nâng cấp về pin. Cnet hồi năm 2016 từng đưa ra một lý do mà có lẽ chẳng mấy ai nghĩ tới đó chính là vì Apple muốn MacBook Pro 2016 vẫn là một lựa chọn hợp lý cho nhu cầu di động. Cụ thể hơn, theo quy định, để có thể được cùng chủ nhân của mình lên máy bay, dung lượng pin tối đa của những thiết bị di động chỉ được giới hạn ở mức 100 Wh hoặc thấp hơn. Trong khi đó, những chiếc MacBook Pro 2016 hiện tại có mức dung lượng pin đã ngót nghét giá trị quy định này.

Consumer Reports, tổ chức đánh giá sản phẩm có độ tin cậy cao hồi đầu năm 2017 cũng đã chính thức liệt kê MacBook Pro 2016 vào danh sách sản phẩm khuyên dùng sau khi Apple khắc phục lỗi hao pin trên sản phẩm này.