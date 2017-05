Giải pháp bảo mật toàn diện cho máy tính doanh nghiệp Doanh nghiệp giới thiệu

Mục lục Giải pháp bảo mật toàn diện cho máy tính doanh nghiệp »

Theo nghiên cứu 2016 Cost of Cyber Crime Study & the Risk of Business Innovation của Viện Ponemon, tổn thất trung bình gây ra bởi một lỗ hổng bảo mật dữ liệu là 9,5 triệu USD.