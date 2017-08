Mẫu laptop nhiều khả năng cũng sẽ gắn mác Pixel và có thể dùng như tablet với phần bàn phím vật lý có thể được che chắn hoàn toàn khi không sử dụng.

Văn phòng Bản quyền thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa chính thức thông qua bằng sáng chế mới của Google trong đó cho thấy một mẫu laptop với những tính năng khá thú vị. Qua hình ảnh mô tả trong bằng sáng chế mới của Google, có thể nhận thấy mẫu laptop này cũng sẽ hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau tùy theo mục đích của người dùng.

Xét về kiểu dáng, mẫu laptop ý tưởng của Google cơ bản cũng có thiết kế tựa như những mẫu máy tính xách tay khác. Tuy nhiên, chi tiết gây sự chú ý từ giới công nghệ chính là phần nắp đậy (Cover) có thiết kế bản lề (Hinge) mà hình ảnh trong bằng sáng chế mô tả. Theo phỏng đoán, nhiều khả năng Google sẽ ứng dụng kiểu thiết kế nắp đậy để che kín phần bàn phím vật lý trên chiếc laptop để tạo cảm giác liền mạch hơn khi sử dụng máy như một chiếc tablet thông thường. Bên cạnh đó, chi tiết “Open Portion” trong bằng sáng chế còn cho thấy mẫu laptop thế hệ mới của Google cũng sẽ tích hợp touchpad và nhiều khả năng cũng sẽ có tùy chọn trang bị bảo mật vân tay, NFC.

Được biết, Google trước đây từng giới thiệu mẫu tablet Pixel C vốn cũng được tích hợp bàn phím vật lý để dùng như một chiếc laptop khi cần. Tuy nhiên, thiết kế bàn phím của chiếc máy tính bảng Pixel C hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mô tả trong bằng sáng chế mới của Google khi dùng máy như một chiếc laptop. Theo giới quan sát, fan Google hãy cứ tiếp tục chờ đợi vì vẫn còn quá sớm để dự đoán về mẫu laptop trong bằng sáng chế của Google. Trong thời gian chờ đợi, hãy cùng điểm qua những hình ảnh trong bằng sáng chế mới của Google ngay sau đây: