Đã có thể tải về Google Backup and Sync

Với công cụ Google Backup and Sync, người dùng có thể truy xuất dữ liệu trên Google Drive, Google Photos từ không chỉ smartphone, tablet mà còn cả máy tính Windows và Mac.

Backup and Sync là công cụ giúp tự động sao lưu và đồng bộ dữ liệu người dùng với Google Drive, Google Photos từng được giới thiệu hồi tháng trước. Hiện tại, Google đã cho phép tải về Backup and Sync và công cụ này được đảm bảo tương thích tốt cho cả người dùng Windows và Mac.

Về cơ bản, Backup and Sync được thiết kế để thay thế cho Google Photos và Drive vốn là những bộ công cụ giúp người dùng PC và Mac tải dữ liệu lên kho lưu trữ trực tuyến của Google trước đây. Việc ra mắt công cụ Backup and Sync theo Google nhằm giúp người dùng đơn giản hơn trong việc sao lưu đồng bộ dữ liệu quan trọng của mình.

Google Backup and Sync.

Với Backup and Sync dữ liệu có trên máy tính PC/Mac sẽ tự động được đồng bộ với kho lưu trữ Google Drive và Google Photos nên người dùng dù ở đâu cũng có thể truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng. Google Backup and Sync hoàn toàn free, tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc trước việc chọn sao lưu/đồng bộ dữ liệu từ máy tính nếu kho lưu trữ trực tuyến không dư dả. Đương nhiên là để sử dụng công cụ Backup and Sync, người dùng buộc phải đăng nhập bằng tài khoản Google.

Người dùng mong muốn trải nghiệm công cụ Google Backup and Sync có thể tải về từ địa chỉ https://www.google.com/drive/download/