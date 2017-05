HP Pavilion 570 - Máy tính bàn tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

Máy tính để bàn HP Pavilion 570 được thiết kế phục vụ cho môi trường doanh nghiệp với khả năng hoạt động mạnh mẽ, bền bĩ đi kèm với mức chi phí hợp lý.

Các máy tính này được trang bị bộ vi xử lý đa nhân, CPU tiên tiến và RAM dung lượng cao, cùng với khả năng tiết kiệm năng lượng, sẵn sàng đảm bảo rằng các nhân viên có tất cả công nghệ họ cần để duy trì hiệu suất làm việc tốt nhất.

Trong cuộc sống ngày nay, môi trường làm việc ở các doanh nghiệp trở nên hiện đại và mang tính di động hơn. Các thiết bị laptop hay công nghệ máy tính All-in-One dần trở nên thay thế các dòng máy tính để bàn truyền thống nhằm tiết kiệm tối đa không gian làm việc.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp vừa hay lớn có tính chất công việc cố định hơn thì cần trang bị những máy tính hiệu suất cao, khả năng lưu trữ lớn nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu công việc lâu dài. Và đương nhiên, việc xây dựng hệ thống máy tính để bàn với cấu hình khủng, đi kèm chi phí hợp lý vẫn là giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

Một trong các thương hiệu máy tính để bàn được ưa chuộng nhất tại các doanh nghiệp phải nhắc đến là HP Pavilion. Không chỉ được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, HP Pavilion luôn được lòng người dùng bởi khả năng hoạt động mạnh mẽ, bền bĩ, khả năng tiết kiệm năng lượng được chú trọng đi kèm mức chi phí hợp lý.

HP Pavilion 570 có thiết kế đơn giản nhưng lịch sự và trang nhã với màu đen đặc trưng của các dòng PC. Máy đáp ứng yêu cầu công việc của người dùng từ cơ bản đến nâng cao

Hiệu năng mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

Về cấu hình, HP Pavilion 570 2017 sử dụng chip Kaby Lake với dung lượng RAM tối đa đến 8GB giúp việc xử lý các tác vụ nhanh hơn và giúp tiết kiệm điện năng hơn so với chip Skylake năm ngoái. Dòng máy HP Pavilion 570 cũng có nhiều model về cấu hình với giá thành khác nhau giúp người dùng có nhiều lựa chọn.

Các model có đầy đủ các bộ xử lý từ Core i3, i5 đến Core i7, ổ cứng HDD 1TB và card đồ họa nVidia GT 730 FH 4GB tùy cấu hình. Máy có tốc độ xử lý siêu nhanh, từ 3,9GHz đến 4,5GHz cho hiệu suất làm việc nhanh gấp đôi các dòng laptop và All in One thông thường.

Vì thế, với các dòng máy HP Pavilion 570, người dùng có thể xử lý tốt các công việc văn phòng, từ cơ bản đến nâng cao và kể cả các ứng dụng đồ họa, Photoshop.

HP Pavilion 570 có mặt tại hầu hết các doanh nghiệp vừa và lớn bởi hiệu năng mạnh mẽ và giá thành hợp lí

Đa kết nối

Bên cạnh các cổng kết nối truyền thống của PC thông thường, HP Pavilion 570 2017 còn có thêm cổng 1 USB Type-C thế hệ mới, bắt kịp xu hướng kết nối tương lai của các dòng máy tính hiện nay. Ngoài ra, máy còn có nhiều cổng kết nối như USB 3.0, USB 2.0, LAN, VGA, HDMI, 3-in-1 Card Reader.

HP Pavilion 570 trang bị đầy đủ các cổng kết nối, cho khả năng truyền dữ liệu không giới hạn.

Tiết kiệm năng lượng

Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn, hệ thống máy tính lên đến hàng trăm hàng nghìn thiết bị hoạt động liên tục cả ngày tiêu tốn phần lớn lượng điện năng. Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tiêu thụ này hơn, HP đã chú trọng trong việc thiết kế và tích hợp các công nghệ tiết kiệm năng lượng vào HP Pavilion 570. Sản phẩm vinh dự nhận được chứng chỉ ENERGY STAR về khả năng tiết kiệm năng lượng của Mỹ. Đây là một “điểm cộng” đáng tự hào giúp HP Pavilion 570 trở thành desktop “đáng” để lựa chọn cho khách hàng doanh nghiệp trong năm nay.

HP Pavilion 570 hiện đã được phân phối bởi FPT Trading trên toàn quốc với nhiều cấu hình khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Giá tham khảo từ 7,59 triệu đồng.