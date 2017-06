Các sản phẩm máy in MFP A3 và LaserJet A4 mà HP ra mắt tại trường Đông Nam Á lần này được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhất của hãng nhằm bảo vệ những cuộc tấn công qua mạng vốn đang phổ biến hiện nay.

Ngày 6/6/2017 vừa qua, hãng HP đã trình làng tại thị trường Đông Nam Á một loạt sản phẩm máy in cho doanh nghiệp, trong đó có dòng máy in đa chức năng MFP (multi-function printer) khổ A3 cùng với dòng máy in LaserJet Enterprise 600 Series khổ A4. Điểm nổi bật của các sản phẩm này chính là trang bị nhiều công nghệ nhằm nâng cao tính bảo mật, đồng thời có thể tự bảo vệ khỏi các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng tăng cao.

Bảo mật trong lĩnh vực máy in hiện nay không chỉ đang trở thành một vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm, mà còn là chiến lược hàng đầu của các hãng sản xuất máy in cũng như một số nhà phát triển phần mềm. Với việc tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất vào loạt sản phẩm máy in mới, HP đang có kế hoạch đổi mới mức độ bảo mật từ khả năng phòng vệ sang khả năng phục hồi, nhằm cung cấp cho thị trường những thiết bị in ấn có độ bảo mật cao, an toàn hơn cho khách hàng doanh nghiệp.

Ông Ng Tian-Chong, Tổng Giám đốc phụ trách Hệ Thống In Ấn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của HP tại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm máy in mới.

Trao đổi với báo giới khu vực Đông Nam Á, đại diện HP cho biết, loạt máy in đa chức năng MFP A3 mới của hãng sẽ mang lại trải nghiệm in ấn nổi bật nhờ các tính năng bảo mật tiên tiến, in màu với chi phí hợp lý và tối ưu hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Cụ thể, máy in HP có khả năng bảo mật cao nhờ các công nghệ HP Sure Start, HP Whitelisting và Run-time Instrution Detection. Bên cạnh đó, dòng máy in PageWide là những sản phẩm có thể cạnh tranh với các đối thủ nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng cao và khả năng tiết kiệm chi phí. Cuối cùng, nhờ dịch vụ Smart Device Service độc quyền của HP dựa trên công nghệ điện toán đám mây, máy in có thể được tối ưu hóa thời gian hoạt động bằng cách tích hợp tính năng chẩn đoán nâng cao, xử lý sự cố và khả năng khắc phục từ xa.

Trong khi đó, dòng sản phẩm máy in LaserJet 600 Series khổ A4 ngoài những tính năng bảo mật tương tự còn được HP cung cấp hiệu năng cao nhờ công nghệ mực in JetIntelligence, đồng thời nâng cao hiệu suất nhờ các nâng cấp về thiết kế lẫn khả năng xử lý công việc một cách linh hoạt.