Samsung trình diễn nghệ thuật số mới tại lễ hội thiết kế London

Bộ sưu tập “The Frame X Saatchi Art” sử dụng dòng TV The Frame mới nhất của Samsung vốn được thiết kế cho nghệ sĩ, phòng trưng bày và người tiêu dùng để chia sẻ và trải nghiệm nghệ thuật theo phong cách mới.

Samsung Electronics đã mở triển lãm để kỷ niệm về nghệ thuật và thiết kế tại lễ hội thiết kế London, một trong ba lễ hội thiết kế hàng đầu trên thế giới. Hợp tác với Saatchi Art, Samsung đã tạo ra bộ sưu tập “The Frame X Saatchi Art” để sử dụng The Frame, dòng TV mới nhất được thiết kế cho nghệ sĩ, phòng trưng bày và người tiêu dùng để chia sẻ và trải nghiệm nghệ thuật theo những cách mới. Samsung cũng sẽ lưu trữ một cửa hàng pop-up cho khách tham quan xem cảm hứng thiết kế phía sau TV.

The Frame được thiết kế đặc biệt nhằm bổ sung thêm mục đích và ý nghĩa cho TV. Phản ánh một khái niệm hoàn toàn mới về cả hình thức và nội dung của một chiếc TV thông thường. Thiết bị có thể hòa quyện vào bất kỳ không gian sống nào đồng thời bổ sung thêm các giá trị và chức năng cho ngôi nhà. Khi The Frame được bật, sản phẩm mang lại chất lượng hình ảnh chất lượng cao UHD mà người tiêu dùng mong đợi. Khi tắt, The Frame biến thành một tác phẩm nghệ thuật trên tường, bổ sung vào khung cảnh của ngôi nhà.

TV khung tranh Samsung The Frame

“The Frame được tạo ra để bức phá ranh giới của TV thông thường, vật mà chúng ta chỉ sử dụng khi chúng được bật lên”, Sunghee Han, Phó chủ tịch mảng Visual Display của Samsung cho biết. Biến thành một tác phẩm nghệ thuật khi tắt, The Frame tạo ra một tiêu chuẩn mới cho các nghệ sĩ và phòng trưng bày để chia sẻ công việc của họ thông qua “Chế độ Nghệ thuật” sáng tạo của The Frame, đưa nghệ thuật vào lối sống của người tiêu dùng.”

Tại lễ hội thiết kế London, bộ sưu tập ‘The Frame X Saatchi Art’ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nổi bật từ phòng trưng bày nghệ thuật online, Saatchi Art, đại diện cho hàng ngàn nghệ sĩ kiệt suất từ khắp nơi trên thế giới. Khách tham quan cũng sẽ có cơ hội tương tác với The Frame và tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nghệ thuật (Art Store) tại cửa hàng pop-up của The Frame. Thông qua Art Store, The Frame tạo ra một hệ sinh thái tạo cơ hội cho các nghệ sỹ hoặc phòng trưng bày chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của họ trên một nền tảng được tổ chức chuyên nghiệp nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Thông qua sự hợp tác của Samsung cùng Saatchi Art và giám đốc chính Rebecca Wilson, công ty cũng sẽ tổ chức một loạt các cuộc trình diễn tại lễ hội thiết kế London, bao gồm các chủ đề như “Tầm nhìn”, tập trung vào sự giao thoa của nghệ thuật, công nghệ và chủ đề “Nói với nghệ sĩ” với các nghệ sĩ như Colin McCallum và Anna Hymas, để thảo luận về nguồn cảm hứng đằng sau công việc của họ cho The Frame.

TV The Frame hiện đã có mặt với các phiên bản màn hình 43, 55 và 65 inch, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn phù hợp cho không gian sống của họ. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh từ Art Store và Bộ sưu tập Samsung, người tiêu dùng có thể sử dụng tính năng My Collection (Bộ sưu tập của tôi) để tải và hiển thị hình ảnh nghệ thuật hoặc hình ảnh cá nhân từ thư viện ảnh cá nhân trực tiếp lên màn hình.

Tại lễ hội thiết kế London, Samsung sẽ cung cấp các dịch vụ độc quyền cho tất cả khách hàng mua The Frame từ ngày 20/9 đến ngày 1/10/2017 tại Anh. Người tiêu dùng sẽ được đăng ký Art Store miễn phí 6 tháng, lựa chọn một trong 2 khung TV hoặc chân đế Studio Stand và tùy chọn không lãi suất 6 tháng. Khách hàng mua The Frame tại lễ hội cũng sẽ nhận được các ưu đãi bổ sung, chẳng hạn như giao hàng miễn phí và lắp đặt The Frame cũng như túi sinh thái The Frame với catalogue miễn phí và bưu thiếp của các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Phòng trưng bày The Frame và cửa hàng pop-up của Samsung sẽ được mở tại Old Truman Brewery, gian 7 và 11, sảnh Drays Walk từ ngày 21 đến 25/9/2017. Để biết thêm thông tin về The Frame tại lễ hội thiết kế London, vui lòng truy cập trang web http://www.londondesignfestival.com/events/samsung-frame-x-saatchi-art.