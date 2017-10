Dự kiến, loại Token tiện ích của CyberMiles sẽ trở thành "Token chủ đạo" trong việc cấp vốn, triển khai các ứng dụng và dự án thương mại điện tử.

Giới thiệu về CyberMiles và 5miles

CyberMiles Foundation Limited (gọi tắt CyberMiles Foundation) là công ty trách nhiệm hữu hạn theo mức bảo đảm được thành lập ở Hồng Kông và quản lý theo phương pháp phi lợi nhuận. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với 5miles LLC (5miles) với mục đích phát triển CyberMiles - một chuỗi khối blockchain thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho thương mại điện tử và được thiết kế cho thị trường đại chúng.

CyberMiles là công nghệ chuỗi khối được phát triển bởi CyberMiles Foundation, một phòng thí nghiệm nghiên cứu chuỗi khối phối hợp chặt chẽ với 5miles vốn được thành lập năm 2014 bởi một nhóm chuyên gia tầm cỡ thế giới đến từ Mỹ và Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, 5miles đã huy động được khoảng 62 triệu USD từ các hãng đầu tư hàng đầu như SIG, IDG, Morningside và Blue Lake.

CyberMiles Token sắp chính thức được mở bán

5miles hiện là doanh nghiệp dẫn đầu về thương mại điện tử kết nối người tiêu dùng với người tiêu dùng tại Mỹ. Ứng dụng hàng đầu của doanh nghiệp này có tên gọi là ứng dụng 5miles với hơn 10 triệu người dùng đăng ký tại Mỹ và ước tính vượt mức 3 tỷ USD tổng giá trị giao dịch vào năm 2017. Trung bình, người dùng ứng dụng 5miles dành 24 phút sử dụng mỗi ngày khiến ứng dụng này dễ dàng trở thành một trong những ứng dụng thương mại điện tử hấp dẫn nhất ở Mỹ.

Tổng Giám đốc điều hành sáng lập 5miles - Tiến sĩ Lucas Lu, trước đây là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Light In the Box, một công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Trước đó, Lucas từng là Giám đốc Điều hành (CEO) đầu tiên của nền tảng di động Taobao của Alibaba.

Bằng cách tập trung vào thương mại điện tử và các thị trường trực tuyến, CyberMiles Foundation sẽ tích hợp các phát kiến chuỗi khối mới nhất để thực thi các "Hợp đồng kinh doanh thông minh" trên một chuỗi cực kỳ hiệu quả, giải quyết các vấn đề về trì trệ hệ thống gắn liền với các chuỗi khối thông dụng hiện có.