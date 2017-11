Thương vụ hơn 1 tỷ USD này được cho là sẽ thúc đẩy sự đột phá trong thị trường máy photocopy với các mẫu máy in đa chức năng và bảo mật.

HP Inc. vừa thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại mảng in ấn của công ty Samsung Electronics với giá trị 1,05 tỷ USD. Việc sát nhập với Samsung sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của HP, thúc đẩy khả năng phát triển phân khúc máy photocopy A3 có quy mô 55 tỷ USD với công nghệ in đa chức năng, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu của HP trong phân khúc máy in laser A4.

Samsung cũng mang tới cho thương vụ này một khối lượng hơn 6.500 bằng sáng chế in ấn và nguồn nhân lực gần 1.300 nghiên cứu viên và kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực in laser, hình ảnh điện tử, vật tư và phụ kiện ngành in.

Việc sát nhập sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của HP

Nhờ thương vụ này, giờ đây HP sẽ cung cấp danh mục sản phẩm máy in đa chức năng A3 thế hệ mới trên thị trường, đem lại sự tối giản của máy in cùng với hiệu năng cao của máy photocopy. Danh mục sản phẩm tích hợp hoàn toàn này, bao gồm cả công nghê PageWide thế hệ mới nhất, mang đến cơ hội phát triển mảng quản lý in ấn và dịch vụ quản lý tài liệu khi mô hình bán hàng chuyển từ giao dịch mua bán sang cho thuê.

Khách hàng sẽ có lựa chọn tốt hơn, với độ tin cậy và thời gian sử dụng, cùng chi phí sở hữu thấp hơn và chi phí in màu với giá cả hợp lý. Danh mục sản phẩm tích hợp còn được trang bị hệ thống bảo mật mạnh mẽ nhất trong ngành như HP Connection Inspector, HP Sure Start, tính năng phát hiện xâm nhập thời gian thực và danh sách trắng.

HP sẽ cung cấp thêm những hướng dẫn tài chính trong báo cáo tài chính quý 4 năm 2017. Theo thỏa thuận này, Samsung sẽ đầu tư cổ phiếu trị giá từ 100 triệu - 300 triệu USD vào HP thông qua việc mua bán trên thị trường mở.