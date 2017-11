Canon cán mốc 90 triệu máy ảnh EOS và 130 triệu ống kính EF

Chiếc máy thứ 90 triệu của dòng EOS là model 5D Mark IV, còn ống kính EF 16-35mm f/2.8L III USM là sản phẩm thứ 130 triệu thuộc dòng EF mà Canon sản xuất.

Canon vừa công bố hai cột mốc sản xuất quan trọng: tổng số máy ảnh phim và máy ảnh ống kính rời đã đạt 90 triệu (tính đến ngày 20/9/2017), trong khi ống kính rời dòng EF đạt con số 130 triệu (tính đến ngày 12/10/2017). Chiếc máy ảnh thứ 90 triệu của dòng EOS là model 5D Mark IV, còn ống kính EF16-35mm f/2.8L III USM là ống kính thứ 130 triệu thuộc dòng EF mà Canon sản xuất.

Canon giới thiệu hệ thống EOS cùng dòng ống kính rời EF vào tháng 3/1987. Đây là hệ thống mount điện tử hoàn toàn đầu tiên trên thế giới cho máy ảnh SLR tự lấy nét chụp bằng phim. Nhận được sự ủng hộ bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên, hai dòng sản phẩm trên liên tục có những bước tiến mới theo thời gian. Đặc biệt, dòng máy ảnh kỹ thuật số SLR phát triển bùng nổ vào đầu những năm 2000. Kể từ năm 2003, dòng máy ảnh số ống kính rời đã giúp Canon duy trì vị thế số 1 thế giới trong suốt 14 năm liên tiếp.

Khi còn là bản thảo, dòng EOS đã không ngừng phát triển các công nghệ đột phá theo phương châm “tốc độ và sự thoải mái”. Đến thời đại kỹ thuật số, phương châm này được mở rộng thêm với tiêu chí “chất lượng hình ảnh cao”. Từ đó, Canon bắt đầu tự phát triển các linh kiện chủ chốt của thiết bị EOS như cảm biến CMOS, bộ xử lý hình ảnh và ống kính rời. Đáng chú ý nhất chính là ống kính EF, thiết bị hiện đang dẫn đầu ngành về doanh số bán hàng, tích hợp các tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới như Mô-tơ lấy nét siêu thanh (Ultrasonic Motor), Công nghệ chống rung hình ảnh(Image Stabilizer) và Thấu kính nhiễu xạ (DO) nhiều lớp.

Canon vẫn tiếp tục nâng cấp và mở rộng dòng máy ảnh EOS và ống kính EF thông qua việc cải tiến công nghệ xử lý hình ảnh và thấu kính quang học cũng như kết hợp các công nghệ kết nối, video và hình ảnh tĩnh. Canon sẽ cho ra mắt những sản phẩm hấp dẫn và đáng tin cậy, đồng thời góp phần phát triển cộng đồng nhiếp ảnh và đẩy mạnh văn hóa quay phim tại Việt Nam.

Được ra mắt vào tháng 3/1987 tại Nhật Bản, EOS 650 SLR là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng máy ảnh EOS sử dụng ống kính rời. Đây không chỉ là hệ thống điện tử gắn kết ống kính đầu tiên trên thế giới, giao tiếp giữa thân máy và ống kính của EOS 650 SLR được số hóa hoàn toàn, tạo tiền đề phát triển cho công nghệ tự lấy nét thế hệ mới.

Khi dòng máy ảnh phim bùng nổ, Canon đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Tiêu biểu như EOS-1 ra đời tại Nhật Bản năm 1989 dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hoặc EOS Kiss (còn gọi là EOS Rebel XS hay EOS 500 ở một số thị trường khác) được giới thiệu tại Nhật Bản năm 1993 với thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn đã giúp Canon mở rộng thị trường đáng kể.

Đến năm 2003, những năm đầu tiên của kỷ nguyên máy ảnh số, Canon đã cho ra mắt máy ảnh EOS Kiss Digital (còn được gọi là EOS Digital Rebel hoặc EOS 300D Digital ở một số thị trường khác) tại Nhật Bản. Đây là máy ảnh kỹ thuật số SLR mang tính đột phá của Canon với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng mức giá hợp lý. Sản phẩm đã khiến thị trường máy ảnh bùng nổ một cách mạnh mẽ và giúp Canon vươn lên dẫn đầu thế giới về thị phần ngay trong năm đó.

Sau đó là sự ra mắt dòng EOS-1D (cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp) và dòng EOS 5D. Hai dòng sản phẩm này đã góp phần phổ biến hình thức quay video bằng máy ảnh SLR. Nhờ đó, Canon tiếp tục cho ra đời các sản phẩm này và vươn lên nắm giữ vị trí hàng đầu thế giới về thị trường máy ảnh số ống kính rời trong 14 năm liên tục, từ 2003 đến năm 2016.

Từ khi ra mắt ống kính EF đầu tiên, cùng với dòng EOS năm 1987, Canon đã liên tục tích hợp vào các ống kính EF những công nghệ đầu tiên trên thế giới, chẳng hạn như ống kính EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM có khả năng chống rung được ra mắt tại Nhật Bản năm 1995, ống kính EF 400mm f/4 DO IS USM với thấu kính DO được giới thiệu tại Nhật Bản năm 2008. Hơn nữa, vào năm 2015, Canon còn giới thiệu ống kính EF 11-24mm f/4L USM tại Nhật Bản; là ống kính đầu tiên trên thế giới có thể zoom góc siêu rộng, đạt được tiêu cự 11mm.

Đến nay, Canon đã cho ra mắt 93 ống kính thuộc dòng EF, bao gồm ống kính góc siêu rộng có tiêu cự 8mm, ống kính siêu tele có tiêu cự 800mm và dòng ống kính thuộc dòng EF Cinema dành cho sản xuất phim. Với nhiều sự lựa chọn như ống kính zoom, ống kính tích hợp công nghệ chống rung hình ảnh, ống kính độ mở ống kính nhanh, ống kính macro và thậm chí cả ống kính trượt (tilt-shift) TS-E, Canon được thế giới công nhận về khả năng đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dùng.