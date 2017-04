Hai sản phẩm DSLR EOS 800D và EOS 77D cùng model mirrorless EOS M6 là những phiên bản máy ảnh mới nhất vừa được Canon giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Tất cả sản phẩm camera ống kính rời vừa được trình làng của Canon đều được trang bị hệ thống lấy nét Dual Pixel CMOS AF (DAF) tiên tiến nhất, cảm biến ảnh CMOS APS-C lớn với 24,2 triệu điểm ảnh giúp lấy nét cực nhanh, mang lại ảnh chụp với độ chính xác và chất lượng hoàn hảo. Ngoài ra, bộ xử lý hình ảnh DIGIC 7 mới kết hợp với cảm biến hình ảnh APS-C sẽ cho hình ảnh chất lượng cao, trong trẻo và chi tiết rõ ràng.

Với công nghệ DAF và bộ xử lý hình ảnh DIGIC 7, thiết bị đạt được thời gian lấy nét tự động nhanh, chỉ 0,03 giây trong chế độ Live View. DAF là hệ thống thông minh, liên tục theo dõi khi chủ thể di chuyển, đảm bảo bắt nét rất tốt dù đang chụp hay quay. Hệ thống lấy nét tự động với tầm hoạt động bao trọn khung hình, kết hợp tốt với các ống kính chất lượng cao của Canon nên máy ảnh lấy nét chính xác hơn nữa khi theo dõi chủ thể.

Bộ ba sản phẩm máy ảnh Canon mới được giới thiệu tại Việt Nam

Theo công bố của Canon, cả ba sản phẩm đều hỗ trợ kết nối Wi-Fi, NFC và Bluetooth để truyền hình ảnh, video từ máy ảnh đến thiết bị thông minh khác như điện thoại, máy tính bảng hoặc tải lên mạng xã hội Canon Image Gateway chuyên về đa phương tiện và lưu trữ đám mây. Ngoài ra, ba sản phẩm này còn hỗ trợ công nghệ Bluetooth Low Energy để duy trì kết nối liên tục đến một thiết bị thông minh tương thích khác mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng.

EOS M6 có hai lựa chọn về bộ sản phẩm bao gồm ống kính EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM và EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM. Đối với người dùng máy DSLR của Canon hiện tại, phụ kiện Mount Adapter (bán riêng) cho phép EOS M6 hoàn toàn tương thích với hơn 79 ống kính EF/EF-S. Do đó, người dùng có được nhiều chọn lựa sáng tạo hơn mà không phải đánh đổi chất lượng hình ảnh và bộ ống kính sẵn có của mình.

Trong khi đó, EOS 77D đi kèm với bộ ống kính kit nhỏ gọn mới EF-S18-55mm F/4-5.6 IS STM, nhỏ hơn nhiều so với ống kính của các dòng máy tương đương, là bộ ống kính hoàn hảo với người dùng quan tâm đến trọng lượng và kích thước máy. Và cuối cùng, EOS 800D kèm theo một ống kính zoom chuẩn, nhỏ gọn là EF-S18-55mm F/4-5.6 IS STM. Tùy chọn phụ kiện khác dành cho EOS 800D gồm bộ điều khiển từ xa BR-E1, sử dụng kết nối Bluetooth để điều khiển máy ảnh trong bán kính 5m. Giá bán của các sản phẩm mới: EOS M6 17,6 triệu đồng (thân máy), EOS 77D 23 triệu đồng (thân máy) và EOS 800D 18 triệu đồng (thân máy).