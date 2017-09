Sản phẩm được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến như cảm biến CMOS AF Dual Pixel 24,2-megapixel, bộ xử lý hình ảnh DIGIC 7 cùng nhiều tính năng phong phú.

Canon vừa ra mắt model máy ảnh M100, sản phẩm mới nhất của dòng máy ảnh không gương lật ống kính rời EOS M. Chụp ảnh tốc độ và chính xác chuẩn DSLR với tác vụ dễ dàng như đang dùng smartphone, EOS M100 hỗ trợ tốt nhiều nhu cầu chụp ảnh từ chân dung, cận cảnh cho đến toàn cảnh. Với trọng lượng thân máy chỉ 302g, EOS M100 có kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang và các phím chức năng được thiết kế thông minh nhằm tạo sự tiện lợi tối đa khi thao tác.

Canon M100 trang bị cảm biến APS-C CMOS 24,2 megapixel và bộ xử lý hình ảnh DIGIC 7 giúp hình ảnh đẹp, rõ nét. Cảm biến CMOS AF Dual Pixel tự động lấy nét cực nhanh cho phép bắt được những khoảnh khắc đắt giá của vật thể đang di chuyển với độ chính xác cao. Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 7 mạnh mẽ cho phép nâng dải ISO lên đến 25.600, giúp người dùng vẫn có những bức ảnh đẹp, ít bị nhiễu sáng khi phải chụp trong điều kiện ánh sáng không tốt.

Máy ảnh mirrorless Canon EOS M100

Máy có màn hình cảm ứng 3.0 inch, có thể xoay 180 độ, cho phép điều chỉnh nhanh độ sáng, độ nhòe nền, hẹn giờ và thậm chí lựa chọn cấp độ làm mịn da, giúp cho việc selfie trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điểm nổi bật của M100 là chế độ chụp chân dung tự động với tính năng Smooth Skin làm đẹp da. Tính năng chạm lấy nét AF còn cho phép tùy chỉnh nhanh chóng các khu vực cần lấy nét chỉ bằng một cú chạm vào màn hình LCD, đặc biệt ở chế độ chụp cận cảnh và chân dung.

Canon M100 hỗ trợ quay video chuẩn Full HD tối đa với 60 khung hình/giây. Mẫu máy ảnh này hỗ trợ hầu hết kết nối hiện đại như Wi-Fi, NFC và Bluetooth điện năng thấp. Tốc độ chụp liên tục của EOS M100 được cải thiện lên đến 6,1 hình/giây ở chế độ cố định điểm AF và 4 hình/giây ở chế độ AF thay đổi liên tục khi chụp các đối tượng di chuyển nhanh.

Canon EOS M100 hiện có ba màu xám, đen và trắng, có sẵn 3 lựa chọn ống kính: EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM + EF-M22 f/2 STM. Đối với người dùng DSLR hiện tại, ngàm gắn ống kính Mount Adapter (bán riêng) cho phép máy tương thích hoàn toàn với hơn 70 ống kính EF/EF-S.

Sản phẩm dự kiến được bán ra trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2017 tại các cửa hàng ủy quyền chính thức bởi Canon trên toàn quốc với mức giá 13.250.000 đồng.