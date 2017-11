Đó chính là một trong nội dung chính của ngày An toàn thông tin 2017 diễn ra vào ngày 23/11/2017. Ngoài ra, tại sự kiện này cũng sẽ mở ra các thảo luận về dự luật an ninh mạng cũng như xu hướng an toàn thông minh trong thế giới kết nối mới.

Tại TP.HCM, dưới sự bảo trợ của UBND Thành phố Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 do Sở TTTT và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) đồng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị GEM, Quận 1, TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TTTT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo công bố Ngày An toàn thông tin 2017 chiều ngày 6/11/2017, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TTTT TP.HCM cho biết, công tác bảo mật an toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu của các lãnh đạo Thành phố trong suốt nhiều năm qua. Thông qua sự kiện thường niên như ngày An toàn thông tin này nhằm tuyên truyền, lưu ý mọi người về tầm quan trọng của bảo mật, an toàn thông tin để từ đó giúp các đơn vị, tổ chức cá nhân biết nhiều hơn về các kinh nghiệm, bài học và để tự bảo vệ hệ thống thông tin của mình.

Một điểm khác biệt của chuỗi ngày An toàn thông tin năm nay là việc buổi diễn tập an toàn thông tin sẽ chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực ATTT, tổ chức đào tạo đội ngũ có khả năng phòng thủ, ngăn chặn các đợt tấn công mạng. Đại diện VNISA khu vực phía Nam cho biết, các chương trình đào tạo hướng theo các vấn đề bảo mật thực tế đang diễn ra sau đó sẽ thực hiện diễn tập trên hệ thống giả lập.

Ngoài ra, năm nay còn có buổi Tọa đàm dành cho Lãnh đạo Quản lý Nhà nước với chủ đề "An toàn thông tin trong thời kỳ mới”. Buổi Tọa đàm sẽ diễn ra trong phạm vi hẹp, dành cho các cơ quan ban ngành TP.HCM và các Sở TTTT trên toàn quốc, với sự chủ trì của Sở TTTT TP.HCM

Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam theo truyền thống cũng là cơ hội gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội – Doanh nghiệp nhằm đảm bảo một môi trường an toàn, thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, học tập, giải trí. Những vấn đề nóng của ATTT, những công nghệ mới của các hãng bảo mật, những biện pháp bắt đầu có hiệu lực cho quản lý hành chính mang tính chất quốc gia sẽ được đề cập trong Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017.