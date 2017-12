Nông nghiệp thông minh là một xu hướng tất yếu trên toàn thế giới trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và là mối quan tâm hàng đầu của một nước có lợi thế nông nghiệp như Việt Nam.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mang theo làn sóng công nghệ bùng nổ trong các lĩnh vực như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và nổi bật là Internet vạn vật (IoT). Cuộc cách mạng công nghiệp này còn ảnh hưởng tới lĩnh vực nông nghiệp mà nổi lên đó là sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao.

Tính đến tháng 8/2017, đã có 15.376 sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng mạng lưới Internet kết nối vạn vật (IoT) trong nông nghiệp được công bố tại 21 quốc gia và 2 tổ chức (WO và EP). Trong đó, nghiên cứu và ứng dụng IoT trong nông nghiệp hiện đại được tập trung vào 2 hướng chính là hệ thống theo dõi, kiểm soát trồng trọt (74,62%) và hệ thống theo dõi, kiểm soát chăn nuôi gia súc, gia cầm (18,28%).

Xu hướng nông nghiệp thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0

Với 70% dân số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tuy nhiên các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam chưa có lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và quốc tế về chất lượng, giá cả và an toàn thực phẩm. Một trong những lý do đó chính là tầm nhìn và thực trạng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp còn tương đối hạn chế so với các nước. Do đó, việc hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp thông minh là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Nhằm mang đến những thông tin, phân tích, đánh giá về xu hướng nông nghiệp thông minh, Tạp chí Thế Giới Vi Tính tổ chức buổi Hội thảo “Nông nghiệp thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0”, phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM và Hội Tin Học TP.HCM tổ chức.

Hội thảo “Nông nghiệp thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

