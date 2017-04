Theo báo cáo của IDC Worldwide 2016, Fuji Xerox tiếp tục dẫn đầu mảng máy in văn phòng A3 tại thị trường Việt Nam.

Kết quả này đánh dấu 4 năm liên tục hãng dẫn đầu thị trường máy in đa chức năng A3 (2013 – 2016) và 9 năm liên tục đứng đầu ở mảng máy in đa chức năng A3 màu (2008 – 2016) tại Việt Nam. Fuji Xerox nổi tiếng bởi mảng kinh doanh tái tạo nội dung tài liệu từ 1962. Ngày nay, hãng không ngừng nỗ lực cung cấp các giải pháp và dịch vụ để hỗ trợ khách hàng trước những thách thức khi vận hành doanh nghiệp bằng những phương thức hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trong cuộc cách mạng số ngày nay, Fuji Xerox đã cho ra mắt ý tưởng Smart Work Gateway - tạm dịch là “Cổng làm việc thông minh” - với mục đích hướng khách hàng tới mô hình làm việc hiện đại, phù hợp với sự thay đổi của môi trường. Fuji Xerox là doanh nghiệp đầu tiên tích hợp điện toán đám mây vào các dòng máy in đa chức năng của minh. Với hai dịch vụ mới là Cloud Service Hub và Cloud On Demand Print, người dùng có thể làm được nhiều việc hơn và nhanh hơn với ít thời gian hơn; không bị gò bó trong không gian làm việc cố định; thoải mái chia sẻ kiến thức nhưng vẫn kiểm soát được nội dung quản lý và truy cập.

Fuji Xerox nỗ lực mang đến thị trường dòng sản phẩm máy in đa chức năng có thể đáp ứng được mọi nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp với hiệu quả cao, hiệu năng cao, chất lượng hình ảnh cao và tính linh hoạt cao. Những cải tiến của Fuji Xerox trong mảng máy in tiết kiệm chi phí vận hành trong văn phòng còn có việc giới thiệu loại mực Super EA-Eco toner với hạt mực nhỏ nhất thế giới; tốc độ quét cải tiến có thể lên đến 270 trang/phút; và tạo điều kiện cho việc in ấn nội bộ với hệ thống hỗ trợ hình ảnh và nhiều loại giấy đa dạng mang lại cho khách hàng nhiều hơn chỉ một máy photocopy chuyên dụng.

Là hãng tiên phong trong lĩnh vực in ấn 4 năm liên tục, Fuji Xerox không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn chú ý đến giá trị bền vững của sản phẩm đối với thị trường Việt Nam. Chức năng tiết kiệm năng lượng thông minh trên các dòng máy chỉ khởi động cho từng bộ phận cần sử dụng và hệ thống bộ sấy mới cần ít thời gian hơn để làm mát là một trong những phát minh của Fuji Xerox nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện và khí CO2. Ngoài ra, Fuji Xerox cũng đã sử dụng nhựa sinh học, nhựa tái chế cho một số linh kiện để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.